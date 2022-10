Austausch mit der heimischen Wirtschaft

(V.l.n.r.): Klaus-Peter Willsch MdB, Thomas Dreesen (BRITA), Frederik Angermaier, CDU-Fraktionsvorsitzender und Bürgermeisterkandidat Daniel Rühl, Stadtverordnetenvorsteherin Andrea Reusch-Demel, Ulrich Menken, Michaela Trautmann, Ottmar Stahl und Roman Pflüger. Foto: privat

BAD CAMBERG - Nicht erst seitdem der Bad Camberger CDU-Fraktionsvorsitzende Daniel Rühl als Bürgermeisterkandidat nominiert wurde, sucht er den Dialog mit der heimischen Wirtschaft: rbc robotics GmbH, Serviceware SE (früher PMCS), Möbel Urban, Hoffmann Verpackung, Raum & Farbe Andreas Schmitt, Auto-Müller GmbH, Vaihinger-Sanomat und Haca-Leitern - so lauten einige der Stationen in der Kurstadt, welche die CDU in der jüngeren Vergangenheit unter seiner Führung besucht hat.

"Unsere Unternehmen, Betriebe und Einzelhändler dürfen einen engen und regelmäßigen Austausch mit den kommunalen Entscheidungsträgern erwarten", sagt Daniel Rühl. Dies liege auch im Interesse der Stadt Bad Camberg: "Neben der Bereitstellung von wohnortnahen Arbeits- und Ausbildungsplätzen trägt unsere heimische Wirtschaft wesentlich zur Finanzierung unserer Gemeinschaft bei. Alleine die Gewerbesteuer macht gut ein Viertel aller Einnahmen der Stadt Bad Camberg aus", so Rühl weiter. Aufgabe der Stadt sei es daher, für gute Rahmenbedingungen zu sorgen. "Dazu muss ich jedoch zunächst wissen, wo der Schuh drückt", ergänzt der Bürgermeisterkandidat und erklärt: "Nach meiner Überzeugung muss das in einer Stadt wie Bad Camberg Chefsache sein, und das würde ich im Falle meiner Wahl auch so handhaben."

150 Mitarbeiter angestellt

Der jüngste Unternehmensbesuch galt vor einigen Tagen übrigens gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Klaus-Peter Willsch der Taunussteiner Firma Brita, die seit Anfang 2021 in ihrem neu errichteten Werk Bad Camberg Wasserfilter herstellt. Nach der Begrüßung durch Thomas Dreesen, Senior Manager Public Affairs bei Brita, und den Werksleiter erfuhren die CDU-Vertreter, dass hier rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Lohn und Brot stehen, die größtenteils bereits vorher am Standort Taunusstein beschäftigt waren.

Produziert wird in drei Schichten an fünf Tagen in der Woche. Das Gebäude ist nach modernsten Erkenntnissen der Energieeffizienz gebaut. Im Zuge des Rundgangs erklärten die Brita-Vertreter auch die Hintergründe dafür, dass entgegen der ursprünglichen Planungen, die ein reines Hochregallager vorsahen, doch noch eine große Produktionsstätte wurde. Zudem wurde herausgearbeitet, dass das Betriebsgelände Platz für einen Ausbau des Werks bietet.

Daniel Rühl bilanzierte: "Dass sich Brita in Bad Camberg niedergelassen hat, ist eine uneingeschränkt positive Entwicklung für unseren Standort. Wir sind heute auch hier, um dies noch einmal aus CDU-Sicht zu unterstreichen. Etwaige Erweiterungsabsichten des Unternehmens werden wir konstruktiv und unterstützend begleiten."

Es gibt jedoch auch Entwicklungen, die dem Bürgermeisterkandidaten Sorge bereiten: "Mit Serviceware hat unser einziges börsennotiertes Unternehmen Bad Camberg verlassen. Damit sind zahlreiche Arbeitsplätze abgewandert, und uns entgehen nicht unerhebliche Gewerbesteuereinnahmen. Ganz unabhängig von Befindlichkeiten kann man das als Bad Camberger nicht gut finden."

Keine freien Gewerbeflächen

Zudem verfüge die Stadt kaum noch über freie Gewerbeflächen, und es gelinge ungeachtet entsprechender und bereits vor einigen Jahren getroffener Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung nicht, hier den Schalter umzulegen. Rühl: "Die Minimierung des Flächenverbrauchs hat zurecht einen hohen Stellenwert und nicht nur deswegen wird es in Zukunft nicht einfacher werden, neue Gewerbegebiete aufzulegen. Dieser Spagat zwischen Umwelt- und Naturschutz und positiver Stadtentwicklung muss uns jedoch mit Augenmaß gelingen, damit sich alteingesessene und idealerweise auch neue Unternehmen am Standort Bad Camberg entwickeln können."