Bad Camberg produziert Solarstrom auf 6,6 Hektar Fläche

Etwas über ein Jahr nachdem die Stadt Bad Camberg den Satzungsbeschluss für den Solarpark gefasst hat, ist ein weiterer Baustein zur Energiewende fertig: Direkt an der A 3 bei Erbach liegt der erste Solarpark der EnBW in Hessen. Rund 9000 Solarmodule erzeugen auf einer Fläche von rund 6,6 Hektar rund vier Megawatt Solarstrom, der den jährlichen Bedarf von rund 1550 Haushalten decken kann, informiert die EnBW. Die Anlage teilt sich in drei Solarfelder auf. Dazwischen liegt die entlang der A 3 verlaufende Bahnlinie. Fährt man mit dem Zug von Limburg nach Frankfurt, führt die Strecke also mitten durch den Solarpark hindurch.

Nachdem der Solarpark technisch fertiggestellt ist, steht die Begrünung an. Heimisches Saatgut wurde bereits gesät, die Wiese wächst. Zusätzlich zum extensiven Grünland, das in ein paar Jahren auch von Schafen beweidet werden könnte (das ist angedacht), werden Hecken und Sträucher eingesetzt, die die Anlage besser ins Landschaftsbild einfügen. "Darüber hinaus bietet das Ganze auch Lebensraum für Kleintiere", so Michael Class (EnBW, Portfolie-Entwicklung Erzeugung). (pp)