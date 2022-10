Bürgermeister und SPD-Delegation zu Besuch bei "Multidos"

Produktionsleiter und Prokurist Bertram Gondermann (vorne) sichtet markierte Medikamente-Rationen, Samantha Fritsch (Personalleitung, v. l.), Achim Gondermann, Tobias Eckert, Dr. Konrad Reiher, Jens-Peter Vogel und Jürgen Eufinger. Foto: privat

BAD CAMBERG - Die gute Lage am Rande der Metropolregion Rhein-Main macht viel aus: Zahlreichen Neuansiedlungen stehen erfolgreiche Expansionen Bad Camberger Traditionsbetriebe gegenüber. Dazu gehört "Multidos" in der Robert-Bosch-Straße. Das Unternehmen versorgt über 45 Apotheken rund 28 000 Patienten mit lebenswichtigen Medikamenten, davon 9000 Patienten vom Standort Bad Camberg aus, berichtete Geschäftsführer Achim Gondermann. Bürgermeister Jens-Peter Vogel informierte sich in Begleitung des Landtagsabgeordneten Tobias Eckert (SPD) und Mitgliedern der Bad Camberger SPD über die aktuellen Produktionsprozesse und Anforderungen.

Es sei ein sehr enger Markt, den man sich bundesweit mit etwa 20 Firmen mit einem vergleichbaren Angebot teile, sagte Gondermann und berichtete von einer vor zehn Jahren gegründeten Vorläuferfirma, die ausgegliederte Produktionsprozesse der alteingesessenen Bad Camberger "Oranienpotheke" übernahm. Es wurden patientenspezifische Wochenrationen an Medikamenten (Tabletten) zusammengestellt und abgepackt. Bereits zuvor, ab 2007, gab es erste Produktionen im Stammhaus. "Anfänglich haben wir die Portionierungsbeutel mit einer Beflockungsmaschine für T-Shirts verschweißt", so der Apotheker.

Mit vier weiteren Kollegen wurde 2019 die Firma "Multidos" gegründet, zu der ein etwas größerer Partnerbetrieb in Seevetal, am südlichen Rand Hamburgs gelegen, gehört. Beide Betriebe haben einen gespiegelten Produktionsablauf und können beim Ausfall etwa von Maschinen die Herstellung der Medikamente-Rationen für den Partnerbetrieb übernehmen. "Eine Redundanz in der Herstellung ist für unser Marktsegment existenziell", so der Chef der Gondermann-Apotheken, die bereits in siebter Generation Bad Camberg und die Region mit Medikamenten versorgen und weitere Angebote in den Diensten der Gesundheit abdecken.

Wesentlich sei die Entblisterung, das Auspacken jeder einzelnen Tablette, der über den Großhandel bezogenen Medikamente, hierbei sei das diesbezügliche Rüsten der Maschinen ein essenzieller Schritt. Produktion und Auslieferung sind zeitkritisch. Bestellungen des Vorabends seien ab 16 Uhr auslieferungsfertig, gingen eine Privatpersonen werden ebenfalls beliefert. Am Standort Bad Camberg sind 40 Mitarbeiter beschäftigt, weitere 150 Personen in den angeschlossenen Apotheken. Samantha Fritsch, Personalleiterin, führte durch die Produktionsanlagen des Betriebs. Die Zusammenstellung der Medikamente erfolgt in einem Reinraum.

Produktionsstätte Bad Camberg erweitert

Jens-Peter Vogel erkundigte sich nach dem Entwicklungspotential im derzeitigen Betriebsgebäude. "Wir sind Camberger und wollen hier auch bleiben", entgegnete Achim Gondermann. Jedoch sei das Gebäude platzmäßig ausgereizt, mittelfristig müsse die Produktionsstätte erweitert werden. Dafür habe man bereits Fläche in der Nachbarschaft angekauft. Die Mitarbeiter und er seien sehr zufrieden mit den Arbeitsbedingungen am Standort Bad Camberg. SPD-Fraktionsvorsitzender Jürgen Eufinger sprach die derzeitige Kapazität der Datenübertragung an. Diese sei ausreichend, da keine allzu großen Datenpakete versandt würden, so Achim Gondermann. Er wies auf die digitale Erfassung aller Produktionsschritte hin. Man leiste hier Pionierarbeit, "digitales Medium statt Fax". "Überhaupt begeistert der innovative Arbeitsbetrieb hier am Standort", so der Rathauschef Jens-Peter Vogel. Besonders wertvoll sei die Verbundenheit der Apothekerfamilie Gondermann zu Bad Camberg, die, an vielen Stellen in der Kneippstadt sichtbar, das Leben vor Ort etwas besser mache.

Auch der Landtagsabgeordnete Tobias Eckert (SPD) lobte das Engagement der Familie Gondermann und dankte Stunde später in die Logistik und lägen bald danach den Pflegeeinrichtungen vor.

dem Bürgermeister Jens-Peter Vogel und der Bad Camberger SPD für deren verantwortungsvolle und vorausschauende Bodenpolitik. Dabei blickte er zur Neuansiedelung des Taunussteiner Traditionsunternehmens "Brita" in der unmittelbaren Nachbarschaft, einem weiteren wichtigen Arbeitgeber in Bad Camberg. Damals musste Jens-Peter Vogel im Parlament Überzeugungsarbeit leisten, da sich die CDU gegen erforderliche Grundstücksankäufe positioniert hatte. Auch der eigenwirtschaftliche Glasfaserausbau durch "Deutsche Glasfaser" und "Deutsche GigaNetz" als wichtiger Standortfaktor in allen Stadtteilen ist im Rathaus Chefsache. Für die bisher noch unversorgten Bereiche der Kernstadt, Dombach und Schwickershausen erfolgt am 19. Oktober der offizielle erste Spatenstich. Damit ist Bad Camberg gut aufgestellt für die digitalen Anforderungen der Zukunft.