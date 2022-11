Daniel Rühl (CDU) wird Bürgermeister in Bad Camberg

Daniel Rühl (CDU) wird neuer Bürgermeister in Bad Camberg. (© Rühl)

Bad Camberg - Daniel Rühl kann strahlen. Der CDU-Kandidat hat sich bei der Bürgermeisterwahl in Bad Camberg deutlich gegen Amtsinhaber Jens-Peter Vogel (SPD) durchgesetzt. Am Ende kam der einzige Herausforderer auf 71,2 Prozent und lag damit sehr deutlich vor Vogel, der nur 28,8 Prozent der Stimmen erhielt. Der bisherige Rathauschef gewann dabei in keinem einzigen der Bad Camberger Stadtteile. Die Wahlbeteiligung lag bei 55,9 Prozent.

Der Wahlkampf in Bad Camberg wurde bis zuletzt engagiert geführt. In der einzigen Kurstadt im Landkreis Limburg-Weilburg, dem ältesten hessischen Kneipp-Heilbad, stehen einige Zukunfts-Themen an, von der Kur über den Freibad-Neubau bis hin zum Bau der B-8-Umgehung, der nach fünf Jahrzehnten Vorbereitungszeit begonnen hat.

Bürgermeister Jens-Peter Vogel (54) stammt aus Niedersachsen. Er lebt mit seiner Frau und drei Töchtern seit 18 Jahren in der Bad Camberger Kernstadt. Vogel ist seit drei Jahrzehnten in Kommunalverwaltungen tätig, vor seiner Bürgermeisterzeit zuletzt bei der kommunalen Finanzaufsicht des Landkreises Limburg-Weilburg. Politisch-ehrenamtlich war er Stadtrat der SPD in Bad Camberg.

Daniel Rühl (42) ist ebenfalls Familienvater. Er lebt mit seiner Frau und zwei kleinen Söhnen in seinem Heimatort Würges, ist seit acht Jahren Referatsleiter für Finanzen beim Hessischen Landkreistag. Davor war der Diplom-Kaufmann als Prüfer im Sonderdienst Revision des Landkreises Limburg-Weilburg beschäftigt. Seit elf Jahren ist er ehrenamtlich kommunalpolitisch engagiert, seit fünf Jahren Fraktionsvorsitzender der Bad Camberger CDU.

Hünfelden: Wahl ohne Gegenkandidat

In Hünfelden war es weniger spannend. Bürgermeisterin Silvia Scheu-Menzer war ohne Gegenkandidaten zur Wahl angetreten und wurde mit 85,6 Prozent im Amt bestätigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 33,9 Prozent.

In der Verbandsgemeinde Diez setzte sich Maren Busch (parteilos) im ersten Wahlgang durch und löst als Bürgermeisterin Michael Schnatz (SPD) ab. Busch lag am Ende mit 51,5 Prozent der Stimmen deutlich vor Schnatz, der nur auf 24,4 Prozent kam, und CDU-Kandidatin Jennifer Zorn mit 24,0 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 37,5 Prozent.

