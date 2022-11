Mann bei Unfall auf A3 bei Bad Camberg schwer verletzt

Ein Mann war mit seinem Auto in das Ende eines Staus gefahren. (© Feuerwehr Bad Camberg)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Bad Camberg/Limburg - Bei einem Auffahrunfall an einem Stauende ist am Donnerstag auf der Autobahn zwischen Bad Camberg und Limburg in Fahrtrichtung Köln ein Mann schwer verletzt worden. Das teilt die Feuerwehr Bad Camberg mit.

Demnach fuhr ein Kleintransporter auf einen vorausfahrenden Lkw auf. Dabei soll sich das Fahrzeug überschlagen haben und der Fahrer in seinem Auto eingeklemmt worden sein.

Um die Rettung des Fahrers kümmerten sich die Feuerwehren Camberg, Erbach, Oberselters und Würges. „Die Lage war schwierig, denn das Auto ist völlig deformiert worden”, berichtet ein Sprecher der Bad Camberger Feuerwehr. Mit hydraulischen Rettungsgeräten sei es den Einsatzkräften dennoch gelungen, die Person zu befreien und den Rettungskräften zu übergeben.

Der Verunfallte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Als Folge des Unfalls gab es nach Angaben der Feuerwehr kilometerlange Staus auf der Autobahn und im Umland.