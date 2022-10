Zwei Lkw-Unfälle auf der A3 sorgen für lange Staus

Laut Polizei ist der Lkw-Fahrer ins Krankenhaus geflogen worden. Foto: Tobias Ketter

BAD CAMBERG/LIMBURG/WERSCHAU - Zwei Lkw-Unfälle haben am Mittwochmorgen für lange Staus auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt gesorgt.

Besonders schwer war der Crash gegen 10.30 Uhr in Höhe von Werschau, bei dem der 22 Jahre alte Fahrer des Lkws im Bild eingeklemmt und so schwer verletzt wurde, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Er hatte zuvor zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrender Lkw aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen musste, und war aufgefahren.

Die Feuerwehr musste den 22-Jährigen aus seinem Fahrerhaus befreien. Den Schaden schätzt die Polizei auf 180 000 Euro. Wegen des Unfalls war die A3 in Richtung Süden fast zwei Stunden gesperrt. Die Abschlepp- und Reinigungsarbeiten, für die der rechte Fahrstreifen gesperrt blieb, dauerten bis in den Nachmittag an.

Schon gegen 6.50 Uhr war es kurz vor der Anschlussstelle Limburg-Nord zu einem ähnlichen Unfall gekommen. Dort wurden die beteiligten Brummifahrer aber zum Glück nur leicht verletzt.