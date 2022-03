18-Jähriger fährt betrunken gegen Fiat

Jetzt teilen:

BESELICH-SCHUPBACH - Zu einer Unfallflucht ist es laut Polizeiangaben am Freitag, 18. März, gegen 15 Uhr in Schupbach gekommen. Demnach habe ein 18-jähriger Beselicher mit seinem Audi die Straße "Hof Goldener Hain" aus Richtung Sportplatz kommend in Fahrtrichtung Friedhof befahren. Dort stieß er gegen einen geparkten Fiat und beschädigte diesen. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund von Zeugenaussagen wurde der Fahrer innerhalb kurzer Zeit ermittelt. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung seines Führerscheins angeordnet. Schadenhöhe insgesamt: 8000 Euro.