72 Fahrer sind zu schnell

Beselich-Obertiefenbach (red). Am Donnerstagvormittag hat der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg auf der Bundesstraße 49 in Höhe der Abfahrt Obertiefenbach insgesamt 72 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. In Fahrtrichtung Weilburg haben die Beamten bei der rund drei Stunden dauernden Kontrolle insgesamt 934 Fahrzeuge gemessen. Der schnellste Lkw war mit 89 Stundenkilometern anstatt der erlaubt 60 Kilometer pro Stunde unterwegs, was für den Fahrer ein Bußgeld bedeutet.