75 Fahrer sind in Beselich zu schnell

Beselich (red). Eine Bilanz, die sich im negativen Sinne sehen lassen kann: Insgesamt 75 Geschwindigkeitsüberschreitungen hat die Polizei bei einer Geschwindigkeitsmessung am Donnerstagmittag auf der Bundesstraße 49 bei Beselich festgestellt.

30 Fahrer müssen

mit Bußgeld rechnen

Unter den 833 zwischen 11 und 13.10 Uhr gemessenen Fahrzeugen waren 30 sogar so schnell, dass sie mit einem Bußgeld rechnen müssen.

Der Spitzenreiter war bei erlaubten 100 Kilometern pro Stunde mit Tempo 129 gemessen worden. Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht außerdem regelmäßig Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung mit dem Ziel, das Bewusstsein für Temporegeln zu schärfen und so für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen.

In der kommenden Woche wird am Donnerstag, 15. Oktober, in der Gemarkung Limburg Süd auf der Bundesstraße 8 in Richtung Brechen geblitzt.

Die beteiligten Behörden weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.