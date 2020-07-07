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Dienstag, 07.07.2020 - 14:48
2 min

Ärztliche Versorgung gesichert

Die ärztliche Versorgung in Obertiefenbach ist gesichert. Nach dem Tod von Hausärztin übernimmt jetzt ein Team aus Weilburg den Praxisbetrieb.

Von Andreas E. Müller
So sieht das neue Praxisteam aus (v.l.): Petra Balzer, Gitta Jochheim, Erik Rauchfuß, Kornelia Horn-Linz, Petra Litzinger, Olga Hennig-Stefanov und Peter Langer Foto: Andreas E. Müller

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