Auch Pflegeheime in Limburg-Weilburg von Todesfällen betroffen

In Pflegeheimen in Runkel und in Obertiefenbach gibt es positive Corona-Tests - und auch Todesfälle sind zu beklagen. Diese Zeitung hat nachgefragt, wie damit umgegangen wird.

Von Christiane Müller-Lang Redakteurin Weilburg