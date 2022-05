Automaten-Sprenger von Obertiefenbach geschnappt

Ein Zeuge hat den Brand in der Sparkasse in Obertiefenbach bemerkt und die Polizei informiert. Foto: Klaus-Dieter Häring

BESELICH-OBERTIEFENBACH - Am frühen Dienstagmorgen ist es zu einer versuchten Geldautomatensprengung in Beselich-Obertiefenbach gekommen.

Zwei 17 und 18 Jahre alte Tatverdächtige sollen laut Polizeimeldung mittels eines Gasgemisches vergeblich versucht haben, den Automaten zum Bersten zu bringen, um sich am Bargeld zu bedienen. Der Geldautomat fing dabei Feuer.

Ein Zeuge, der den Brand bemerkte, informierte die Polizei. Den Einsatzkräften gelang die Festnahme des 17-Jährigen, nachdem er zunächst mit einem Auto vom Tatort geflüchtet war und dieses nach einem Unfall in einem Feld zurücklassen musste.

Eine Fahndung führte unmittelbar danach zur Ergreifung des zweiten Tatverdächtigen, der am Dienstagmorgen von Spezialkräften in seiner Wohnung festgenommen werden konnte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Limburg wurden die beiden jungen Männer am Mittwoch der Haftrichterin des Amtsgerichts Limburg vorgeführt, die für beide Untersuchungshaft anordnete.