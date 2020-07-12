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Sonntag, 12.07.2020 - 14:00
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Bald rollt der Verkehr zwischen Obertiefenbach und Niedertiefenbach wieder

Sanierung der Landesstraße 3022 soll bis zum 17. Juli abgeschlossen sein. Danach stehen laut Bürgermeister Michael Franz (parteilos) weitere Straßenbaumaßnahmen in Beselich an.

Von Klaus-Dieter Häring
Bürgermeister Michael Franz (links) wurde durch Eugen Reichwein von Hessenmobil über den Stand der Renovierungsmaßnahmen an der L 3022 informiert, die nach Plan am 17. Juli beendet sein sollen. Foto: Klaus-Dieter Häring

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Fotos
Bürgermeister Michael Franz (links) wurde durch Eugen Reichwein von Hessenmobil über den Stand der Renovierungsmaßnahmen an der L 3022 informiert, die nach Plan am 17. Juli beendet sein sollen. Foto: Klaus-Dieter Häring

Bürgermeister Michael Franz (links) wurde durch Eugen Reichwein von Hessenmobil über den Stand der Renovierungsmaßnahmen an der L 3022 informiert, die nach Plan am 17. Juli beendet sein sollen. Foto: Klaus-Dieter Häring

Da neuer Asphalt immer schräg nach innen neu aufgebracht wird, werden Straßen immer schmaler. Damit dies in Zukunft nicht mehr passiert, wurden zwischen Obertiefenbach und Niedertiefenbach Rasengittersteine angebracht. Foto: Klaus-Dieter Häring

Da neuer Asphalt immer schräg nach innen neu aufgebracht wird, werden Straßen immer schmaler. Damit dies in Zukunft nicht mehr passiert, wurden zwischen Obertiefenbach und Niedertiefenbach Rasengittersteine angebracht. Foto: Klaus-Dieter Häring

Bürgermeister Michael Franz (links) wurde durch Eugen Reiwein, von Hessen Mobil, über den Stand der Renovierungsmaßnahmen an der L3022 informiert, die nach Plan am 17. Juli beendet sein sollen. Foto: Klaus-Dieter Häring

Bürgermeister Michael Franz (links) wurde durch Eugen Reiwein, von Hessen Mobil, über den Stand der Renovierungsmaßnahmen an der L3022 informiert, die nach Plan am 17. Juli beendet sein sollen. Foto: Klaus-Dieter Häring

Da neuer Asphalt immer schräg nach innen neu aufgebracht wird, werden Straßen immer schmäler. Damit dies in Zukunft nicht mehr der Fall ist, wurden zwischen Obertiefenbach und Niedertiefenbach Rasengittersteine angebracht. Foto: Klaus-Dieter Häring

Da neuer Asphalt immer schräg nach innen neu aufgebracht wird, werden Straßen immer schmäler. Damit dies in Zukunft nicht mehr der Fall ist, wurden zwischen Obertiefenbach und Niedertiefenbach Rasengittersteine angebracht. Foto: Klaus-Dieter Häring

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