Bernd Litzinger ist der Spitzenkandidat der Bürgerliste Beselich

Bernd Litzinger Archivfoto: Bürgerliste

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BESELICH - Die Bürgerliste Beselich vertraut bei der Kommunalwahl auf vertraute Gesichter an der Spitze: Der jetzige Fraktionsvorsitzende Bernd Litzinger aus Obertiefenbach führt die BLB-Kandidatenliste für die Kommunalwahl am 14. März an.

Insgesamt 20 Kandidaten haben die BLB-Mitglieder für den bevorstehenden Urnengang aufgestellt. Das ist genau die doppelte Anzahl an Bewerbern um ein Mandat in der Gemeindevertretung, wie die Bürgerliste bei der Wahl im Jahr 2016 angetreten war. Das vermeldet die Gruppierung nicht ohne Stolz nach ihrer Nominierungssitzung, zu der die Vorstandsvorsitzende Karola Loh auch mehrere neue Mitglieder begrüßte. Damit verhindert die BLB auch ein Problem, das sie in der aktuellen Legislaturperiode hat: Nachdem einer ihrer Mitstreiter aus dem Parlament ausschied und kein Nachrücker mehr da war, schrumpfte die BLB-Fraktion von sieben auf sechs Personen. In der von Bernd Litzinger aus Obertiefenbach angeführten Spitzengruppe des Wahlvorschlags befinden sich noch Georg Becker (Schupbach), Florian Schlitt (Niedertiefenbach) und Frank Nickel (Heckholzhausen). Auf den weiteren Plätzen folgen Christian Loh (Obertiefenbach), Norbert Bandur (Niedertiefenbach) Bernd Späth (Schupbach) und der Vorsitzenden Karola Loh (Obertiefenbach). Die Kandidatenliste bestehe aus Bürgern aus allen Ortsteilen. Man habe einen Mix gefunden aus Menschen mit ganz verschiedenen Berufen und unterschiedlichem Alter. So habe man zwei junge Männer zwischen 24 und 26 Jahren für die vorderen Plätze hinzugewinnen können: Florian Schlitt aus Niedertiefenbach studiert in Gießen Chemie und Geografie auf Lehramt, und Christian Loh aus Obertiefenbach studiert Jura. Auf der Liste der BLB finden sich auch sieben Frauen.

"Schon in der Spitzengruppe ist eine Mischung aus verheißungsvollen Newcomern und erfahrenen ,alten Hasen' zu erkennen", freut sich der BLB-Vorstand. Spitzenkandidat Bernd Litzinger will weitere Menschen ermutigen, sich in die Beselicher Kommunalpolitik einzubringen. Zu seiner eigenen Motivation sagt der Sozialpädagoge: "Wenn wir die Zukunft demokratischer und lebenswerter gestalten wollen, müssen wir uns für die Gesellschaft und deren Zusammenhalt engagieren."