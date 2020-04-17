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Freitag, 17.04.2020 - 12:00
2 min

Beselich: Ewige Blumen für den verunglückten Sohn

Am Ortsausgang von Niedertiefenbach in Richtung Dehrn erinnert ein schwarzes Marmorkreuz an ein Unglück von 1782.

Von Kerstin Kaminsky
In monatelanger Kleinarbeit hat Norbert Bandur Inschrift und Blumenornamentik des Gedenkkreuzes für Johannes Schooth restauriert. Foto: Kerstin Kaminsky

In monatelanger Kleinarbeit hat Norbert Bandur Inschrift und Blumenornamentik des Gedenkkreuzes für Johannes Schooth restauriert. Foto: Kerstin Kaminsky

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