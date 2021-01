Beselich will den Vereinen helfen

Nach der Entscheidung im Parlament hat die Gemeindeverwaltung die Beselicher Vereine bereits informiert über die auf Initiative der SPD beschlossene Corona-Finanzhilfe.

In Anlehnung an die Förderrichtlinien des Kreises haben sich die Fraktionen im Gemeindeparlament darauf verständigt, dass Antragsteller einen Sockelbetrag von 200 Euro pro Verein plus fünf Euro pro Vereinsmitglied bekommen können. Die Maximalsumme pro Beselicher Verein wird auf 2500 Euro beschränkt.

Nach ersten groben Schätzungen in der Gemeindeverwaltung könnte so für die gut 50 Beselicher Vereine eine Fördersumme von circa 50 000 Euro zusammenkommen. Der Betrag soll über Ausgaberesten im Haushaltsjahr 2020 finanziert werden.