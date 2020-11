Beselich wird Corona über Jahre hinweg in der Kasse spüren

Das direkt an der B49 bei Obertiefenbach gelegene Investzentrum trägt bei zu einem Gewerbesteueraufkommen, das in Beselichs aktueller Finanzplanung mit 1,3 Millionen Euro verzeichnet ist. Doch wie stark wird Corona in diesem Jahr diese Steuereinnahmen reduzieren? Archivfoto: Jürgen Vetter