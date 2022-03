Beselichs Hundesportler trotzen der Pandemie

Turniere - wie hier in Zeiten vor der Pandemie - sollen in diesem Jahr für die Mitglieder des Beselicher Hundesportclubs wieder möglich sein. Archivfoto: Beselicher Hundesportclub

BESELICH - Trotz der Einschränkungen, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht hatte, sei das vergangene Jahr für den Beselicher Hundesportclub ein erfolgreiches Sportjahr gewesen, sagte Vorsitzender Thomas Rudolph bei der Jahreshauptversammlung des Vereins.

Neben dem eigentlichen Übungsbetrieb konnten, wenn auch in einer anderen Form, auch Hundesportturniere stattfinden. Auch hat der Verein in den Ausbau und in die Instandhaltung der Übungsplätze viel Geld und Zeit investiert. Thomas Rudolph verwies außerdem auf das gute Vereinsklima sowie das große Engagement der Übungsleiter: Ohne deren Bereitschaft sich weiterzubilden, Zeit in die Übungsstunden, deren Vorbereitung und Organisation zu investieren, sowie mit Blick auf den administrativen Aufwand im Hintergrund könne ein Verein in dieser Größenordnung - mit derzeit 270 Mitgliedern - nicht existieren.

Verein hat inzwischen

270 Mitglieder

Auch im aktuellen Jahr stünden wieder spannende Turniere sowie am 12. Juni der Tag des Hundes mit Sommerfest und vielen Aktionen für jedermann auf dem Programm.

Auch Wahlen standen auf der Tagesordnung. Christine Domurath übernahm die Wahlleitung. Es wurden wiedergewählt: Erster Vorsitzender Thomas Rudolph, zweiter Vorsitzender Heinz-Willi Jack, Kassiererin Linda Edel, Erster Beisitzer Ferit Sümer. Neu als Beisitzer im Vorstand wurde Bernd Lukas gewählt. Petra Müller scheidet aus und stellte sich nicht mehr zur Wahl. Im Anschluss folgten die Berichte der einzelnen Gruppen zu den jeweiligen Sparten. Erwähnenswert hier die Jugendabteilung, geleitet von Laura Nowak, die derzeit in der Gründungs- und Wachstumsphase ist. Auch besonders erwähnt wurde die Zusammenarbeit des Clubs mit den "Schulspatzen Beselich", dem Förderverein der Grundschule Beselich, bei der Linda Edel und Sigrid Heftrich ein Betreuungsprojekt für die Grundschulkinder entworfen haben.

Mit einem gemütlichen Ausklang wurde die Sitzung ohne weitere Anträge geschlossen.