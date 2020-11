2 min

Beslicher Haupt- und Finanzausschuss tagt nicht öffentlich

Coronabedingt berät und beschließt in Beselich am 16. November in Vertretung des Gemeindeparlaments nur dessen Haupt- und Finanzausschuss. Die Sitzung ist nicht öffentlich.

Von Jürgen Vetter Redakteur Weilburg