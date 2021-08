Betrunken mit dem Auto durch Wilsenroth

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DORNBURG-WILSENROTH - Eine 55-jährige Frau aus Wilsenroth befuhr mit ihrem Fiat am Freitagnachmittag innerorts die Bahnhofstraße in Richtung Langendernbach. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten VW Golf. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt und kam anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme wurde bei der Unfallverursacherin laut Polizei eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Daher wurde bei der Frau eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Beide beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von etwa 13 000 Euro.