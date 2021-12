Bewaffneter Überfall auf Supermarkt

Zwei Unbekannte erbeuten bei einem bewaffneten Überfall auf einen Supermarkt in Obertiefenbach mehrere Tausend Euro. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

BESELICH-OBERTIEFENBACH - Bewaffnete Täter haben am späten Mittwochabend gegen 21.50 Uhr einen Supermarkt in der Hauptstraße in Obertiefenbach überfallen und ausgeraubt.

Nach Angaben der Polizei bedrohte kurz vor Ladenschluss ein Unbekannter eine Angestellte an der Kasse mit einer Schusswaffe. Er zwang die Frau, das Geld aus der Kasse in eine Tasche zu füllen. Zeitgleich wurde eine weitere Mitarbeiterin am Ausgang ebenfalls mit einer Schusswaffe bedroht und gezwungen, weiteres im Supermarkt vorhandenes Geld auszuhändigen.

Danach flohen die beiden Täter mit mehreren Tausend Euro Beute zu Fuß in unbekannte Richtung. Beide Männer waren mit Kapuzen, schwarzen Wollmützen und schwarzen Tüchern maskiert. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Der Räuber an der Kasse war etwa 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß. Er hatte dunkle Augen, war schlank, hatte ein südländisches Erscheinungsbild und war dunkel gekleidet - mit Jogginghose, schwarzer Tasche und schwarzen Handschuhen. Er sprach Deutsch mit Akzent. Der zweite Täter war etwa 35 Jahre alt und 1,70 Meter groß und schlank mit einem südländischen Erscheinungsbild. Auch er war mit dunkler Jogginghose und schwarzen Handschuhen bekleidet und sprach Deutsch mit Akzent.

Polizei setzt nun auf eventuelle Zeugen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 0 64 31-9 14 -0 um Hinweise. Die Polizei fragt insbesondere: Wer hat am Abend des Raubes oder in den Tagen davor verdächtige Beobachtungen im und um den Supermarkt in der Hauptstraße gemacht? Hat jemand ein Fluchtfahrzeug gesehen, in das die Täter eingestiegen sind?