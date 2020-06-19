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Freitag, 19.06.2020 - 11:43
4 min

Corona bremst Bücherei aus

Die Bücherei in Obertiefenbach bekommt die Corona-Krise zu spüren. Veranstaltungen müssen abgesagt werden, Leser kommen seltener ins Haus. Wenn, leihen sie jedoch mehr Bücher aus.

Von Sabine Gorenflo
Monika Reuscher leitet die Bücherei und präsentiert eine gut bestückte Kinderecke. Foto: Sabine Gorenflo

Monika Reuscher leitet die Bücherei und präsentiert eine gut bestückte Kinderecke. Foto: Sabine Gorenflo

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Fotos
Monika Reuscher leitet die Bücherei und präsentiert eine gut bestückte Kinderecke. Foto: Sabine Gorenflo

Monika Reuscher leitet die Bücherei und präsentiert eine gut bestückte Kinderecke. Foto: Sabine Gorenflo

Hygiene mit Pinocchio: Hier können Besucher die Hände desinfizieren. Foto: Sabine Gorenflo

Hygiene mit Pinocchio: Hier können Besucher die Hände desinfizieren. Foto: Sabine Gorenflo

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