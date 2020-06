2 min

Corona: Gemeinde Beselich lockert nur langsam

Die Notbetreuung in den kommunalen Kindergärten in Beselich ist ausgeweitet worden, Bürger können zu Behördengängen wieder persönlich in die Gemeindeverwaltung kommen. Die Gemeinde Beselich lockert einige der Corona-Einschränkungen. Doch die Kommune geht vorsichtig vor. Trauerhallen und Jugendräume beispielsweise bleiben noch geschlossen.

Von Jürgen Vetter Redakteur Weilburg