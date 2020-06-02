Lokales

Beselich

mehr aus Beselich
plus
Dienstag, 02.06.2020 - 12:00
2 min

Corona: Gemeinde Beselich lockert nur langsam

Die Notbetreuung in den kommunalen Kindergärten in Beselich ist ausgeweitet worden, Bürger können zu Behördengängen wieder persönlich in die Gemeindeverwaltung kommen. Die Gemeinde Beselich lockert einige der Corona-Einschränkungen. Doch die Kommune geht vorsichtig vor. Trauerhallen und Jugendräume beispielsweise bleiben noch geschlossen.

Jürgen Vetter: Redakteur Weilburg
Von Jürgen Vetter
Redakteur Weilburg
Behördengänge können die Beselicher mittlerweile auch wieder persönlich in der Gemeindeverwaltung erledigen: Die Gemeindeverwaltung in Obertiefenbach hat momentan aber nur für Bürger geöffnet, die vorher einen Termin vereinbart haben und mit Mundschutz kommen. Foto: Jürgen Vetter

Behördengänge können die Beselicher mittlerweile auch wieder persönlich in der Gemeindeverwaltung erledigen: Die Gemeindeverwaltung in Obertiefenbach hat momentan aber nur für Bürger geöffnet, die vorher einen Termin vereinbart haben und mit Mundschutz kommen. Foto: Jürgen Vetter

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+DzImMJkcL2t8Y2V+GT9wn2IlovOiMTIlVZB2MzMhMJ4/VRWynFOxMKVtEaWuM2HfVUqyoTAbMFOcovOxMKVtD29lo25uYHglnKAyVUMypzwQcT5aqTIhVRIcoaAwnUYQcT5eqJ5aMJ4tq2yyMTIlVUEynJk3MJymMFOiMTIlVTquoabtLKIzM2Ibo2WyovO3MKWxMJ4fVToQcTulqPOxnJHtE2IgMJyhMTHtDzImMJkcL2ttLzymnTIlVTIcozIhVUMipaAcL2u0nJqyovOYqKWmBvOZLJ5ap2SgVUqcpzDtMTyyVRWyqUWyqKIhMlOcovOxMJ4tF2yhMTIlM8BxpaEyovOuqKAaMKqynKEyqPO1ozDtDfB8pzqypvOej7MhozIhVTybpzHtDJ5fnJIaMJ4tq2yyMTIlVTEcpzIeqPOcovOxMKVtE2IgMJyhMTI2MKW3LJk0qJ5aVUMipaElLJqyov4tET9wnPOHpzS1MKWbLJkfMJ4tqJ5xVRc1M2IhMUYQcUIgMFOvoTIcLzIhVUqynKEypvOaMKAwnTkip3Ayov4=
VyqcpvOaMJuyovObnJIlVT3QgzqfnJAbp3Dtp29lM3AuoFO2o3VtqJ5xVT5ynT1yovOZo2AeMKW1ozqyovOcoFOnq2IcMzIfp2MuoTjtMKE3LKZtp3QQcUEypvO2o3VvYPOmLJq0VRYQiUWaMKWgMJymqTIlVR1cL2uuMJjtEaWuoabhVSElo3E6MTIgVUsQiUWxMJ4tMTyyVTWynJEyovOaMJ1ynJ5xoTywnTIhVRgcozEypzsQcUW0MJ4tnJ4tGzyyMTIlqTyyMzIhLzSwnPO1ozDtH2AbqKOvLJAbVT51ovOynJ5yVTIlq2IcqTIlqTHtGz90LzI0pzI1qJ5aVTShLzyyqTIhYt==
DJ4tLzIcMTIhVSA0LJ5xo3W0MJ4tM2IvMFOyplOdMKqynJkmVTIcozHtE3W1pUOyYPOcovOxMKVtMKE3LFOxnJHtFZBxoTM0MFOxMKVtqz9lnTIlVTWyqUWyqKEyovOYnJ5xMKVtLzyhVT5uL2ttMTIgVR1cqUEuM2Imp2IhVUc3nKAwnTIhVQRmVUIhMPNkAPOInUVtLzkynJWyovOej7MhoaEyov4=
VyqcpvO3MKWxMJ4tnJ4tMKE3LFOynJ5ypvOKo2AbMFOxLJ5hVUAwnTS1MJ4fVUqcMFOxLKZtoZBxqJM0Vvjtn8B8ozEcM3DtEaWuoabtLJ4hVR1uovOmqTIbMFOcovOmqZBxozEcM2IgVRgioaEun3DtoJy0VTEyovOPMKElMKIypz4tqJ5xVUqypzEyVTS1p3qynKEyovjtq2IhovOxnJHtH2y0qJS0nJ9hVTEuplOypzkuqJW0YPO2MKWmpUWcL2u0VTEypvOJMKW3LJk0qJ5ap2AbMJLtqJ5xVTkiLaDtMTShowbtVxEcMFOSoUEypz4tnTSvMJ4tp2ywnPOvnKAbMKVtp2IbpvO2MKWmqZBxozEhnKA2o2kfVTqyrzIcM3DhVvOAnKDtnJuhMJ4tnZBxqUEyovOxnJHtGJy0LKWvMJy0MKVtMTIlVRqyoJIcozEyqzIlq2SfqUIhMlO0MJkyMz9hnKAwnPOYo250LJg0VTS1Mzqyoz9goJIhVUIhMPOho2AboJSfVT5uL2uaMJMlLJq0YPO3olOyplOynJ5yovOvMKAiozEypaZtMUWcozqyozEyovOPMJEupzLtLJ4tMTIlVR5iqTWyqUWyqKIhMlOanJW0Yt==
FJ4tMTIlVUMypzquozqyozIhVSqiL2uyVTuuLzHtMKZtLKIwnPOypaA0oJSfplO3nJIxMKVtMJyhMFOVLJkfMJ5hqKE6qJ5aVTqyM2IvMJ46VREcMFOHnKAwnUEyoz5cp2SvqTIcoUIhMlOxMKZtIUIGVR9vMKW0nJIzMJ5vLJAbVTwQcUE0MFO2o3VtMTyyp2IgVSElLJyhnJ5aVTIcovOuqKAzj7kbpzkcL2uyplOVrJqcMJ5yn29hrzIjqPOypaA0MJkfqP4tFJ5mM2ImLJ10VUsQiUWxMJ4tMTyyVSMypzIcozHtp2IbpvO2MKWuoaE3o3W0qJ5ap2Wyq3Imp3DtoJy0VTEyoFOHnTIgLFO1oJqynTIhYt==
HTIlp29hLJkuqKA3MJymVTWyLJ50pzSaMJ4to2EypvOFMJymMKOup3ZtLJWbo2kyowbtDzIbj7MlMTIhM8BxozqyVTiQgz5hMJ4tMTyyVRWyp2IfnJAbMKVtDfB8pzqypvOgnKE0oTIlq2IcoTHtLKIwnPO3nJIxMKVtpTIlp8B2ozkcL2ttnJ4tMTIlVRqyoJIcozEyqzIlq2SfqUIhMlOcovOCLzIlqTyyMzIhLzSwnPOypzkyMTyaMJ4h
GJyhMTImqTSvp3EuozDtn2ShovOhnJAbqPOcoJ1ypvOynJ5aMJuuoUEyovO3MKWxMJ4=
DJWypvOmnJHtopB8p3AyovOmnJAbVUMipvOxMJ0tDzImqJAbVUEyoTIzo25cp2AbVT9xMKVtpTIlVRHgGJScoPOynJ5yovOHMKWgnJ4tM2IvMJ4toTSmp2IhYvOIozDtozS0j7kloTywnPOmMJxtLKIwnPOynJ4tGKIhMP1BLKAyov1GL2u1qUbtLzIcoFOPMKA1L2ttnJ4tMTIlVRqyoJIcozEyqzIlq2SfqUIhMlOhj7M0nJpfVUAuM3DtEaWuoabhVRyhVTShMTIlMJ4tDzIlMJywnTIhVUAcozDtqz9lMKWmqPOeMJyhMFOZo2AeMKW1ozqyovOaMKOfLJ50YvOGolOvoTIcLzIhVSElLKIypzuuoTkyovO1ozDtFaIaMJ5xpfBxqJ1yVTyhVTSfoTIhVR9lqUA0MJyfMJ4tozSwnPO3nJHtqz9lVUqyM2IhVRAipz9hLFOaMKAwnTkip3Ayov4tVyIhp2IlMFOHpzS1MKWbLJkfMJ4tp2yhMPOhnJAbqPOapz/QaljtMTRtnKA0VTEcMFOOLaA0LJ5xp3WyM2IfVTIcozMuL2ttozywnUDtMJyhraIbLJk0MJ4vYPOvMJqlj7khMTI0VTEypvOPj7klM2IloJIcp3Eypv4tIJ5xVTyhVTEyovOXqJqyozElj6E1oJIhVUAynFOyLzIhMzSfoUZtn2S1oFOmnJAbMKW6qKA0MJkfMJ4fVTEup3ZtMTIlVTqyMz9lMTIlqTHtGJyhMTImqTSvp3EuozDtozywnUDtqJ50MKWmL2ulnKE0MJ4tq2ylMP4=
ETyyVToQiUVtGpBxpabtM2IjoTShqTHtEKYQgzMzoaIhMlOxMKZtozI1MJ4tFaIaMJ5xpzS1oKZtnJ4tH2AbqKOvLJAbVUAynFOuqJLtqJ5vMKA0nJ1gqTHtJzIcqPO2MKWmL2uiLzIhYvOTpzShrvOaMJu0VTcyMT9wnPOxLKMiovOuqKZfVTEup3ZtMTIlVSWuqJ0tnJ0tFTIlLaA0VT9zMzy6nJIfoPOmMJyhMKVtDzImqTygoKIhMlQQiTWypzqyLzIhVUqypzEyovOeLJ5hYt==
Beselich Ort Hessen Limburg-weilburg Beselich Region Ticker Ticker-mh
Kommentare
nach oben