Corona: Gemeinde Beselich lockert nur langsam

Behördengänge können die Beselicher mittlerweile auch wieder persönlich in der Gemeindeverwaltung erledigen: Die Gemeindeverwaltung in Obertiefenbach hat momentan aber nur für Bürger geöffnet, die vorher einen Termin vereinbart haben und mit Mundschutz kommen. Foto: Jürgen Vetter
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