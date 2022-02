Diebe stehlen leere Kasse

Jetzt teilen:

BESELICH-OBERTIEFENBACH - In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in einen Einkaufsmarkt in der Hauptstraße in Obertiefenbach eingebrochen. Viel Erfolg hatten sie dabei allerdings nicht: Erbeutet haben die Unbekannten lediglich eine leere Kasse.

Die Täter hebelten nach Angaben der Polizei die automatische Glasschiebetür des Marktes auf und gelangten so in einen Zwischenraum, in dem sich die Verkaufstheke einer Bäckerei befindet. Hier stahlen die Einbrecher die Kasse der Bäckerei, in der sich allerdings kein Geld befand. Anschließend machten sie sich noch an der zum Verkaufsraum des Einkaufsmarktes führenden Glasschiebetür zu schaffen.

Ihnen gelang es jedoch nicht, die Tür aufzuhebeln, sodass sie schließlich die Flucht ergriffen. Der entstandene Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen.