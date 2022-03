Drei Menschen werden leicht verletzt

Jetzt teilen:

BESELICH - Unfall in Beselich: Wie die Polizei mitteilt, ist es auf der Kreisstraße 449 zwischen Eschenau und Schupbach am Freitag, 18. März, gegen 19.20 Uhr zu einem Unfall gekommen. Zum Hergang schreiben die Beamten: Eine 62- jährige Fahrerin eines Ford befuhr die K 449 aus Richtung Schupbach kommend in Richtung Eschenau. In einer leichten Rechtskurve geriet sie auf die Gegenspur und stieß mit einem entgegenkommenden Klein-Lastwagen zusammen, den ein 58-Jähriger steuerte. Sowohl die Fahrerin des Ford als auch der 58-Jährige und seine 57-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Schadenhöhe insgesamt: 10 500 Euro.