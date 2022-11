Ein Festival fürs Federvieh

Der Schirmherr der Geflügelzuchtschau in Schupbach, Tobias Eckert (Zweiter von links), im Kreis der Ehrengäste und erfolgreichen Züchterinnen und Züchter. Foto:Klaus-Dieter Häring (© )

BESELICH-SCHUPBACH - Es wurde wieder Zeit für ein "Festival der Hühner und Tauben". Nach der langen Corona-Pause war es dem Geflügelzuchtverein Kerkerbachtal wieder möglich, die Zuchtergebnisse einer Jury und anschließend auch einem breiten Publikum zu präsentieren. Gleichzeitig wurde die Gelegenheit genutzt, im Rahmen der "Walter Späth Gedächtnis Schau" noch zwei Sonderschauen in die Veranstaltung zu integrieren.

So gab es auch Züchter, die bei der Hauptsonderschau der Altsteirer-, Sulmtaler- und Zwerg-Altsteirer Hühner und bei der Sonderschau Welsumer und Zwerg-Welsumer Hessen/Rheinhessen Tiere präsentierten. Insgesamt 35 Aussteller waren dabei, die sich aufteilen in zehn Aussteller vom Geflügelzuchtverein, sieben bei den Welsumern und 18 bei den Altsteirern und Sulmtalern. Vom Geflügelzuchtverein kamen in diesem Jahr 90 Tiere in die Wertung, bei den Welsumern 57 Tiere und bei den Altsteirern und Sulmtalern 57 Tiere.

Angesichts der guten Teilnahmezahlen war der Vorsitzende und Ausstellungsleiter Lothar Kämper bei der Eröffnung der Ausstellung zufrieden. Aber auch mit dem Besuch: Es kamen doch schon früh viele Freunde der Geflügelzucht in die Halle.

Der Leistungspreis für sechs Tiere einer Rasse ging an Milan Prochazka mit Zwerg Niederrheiner Gelbsperber, für die er insgesamt 569 Punkte bekam. Vereinsmeister bei den Senioren des Geflügelzuchtvereins Schupbach wurde am Ende die Zuchtgemeinschaft Dombach-Fibicher, die für Zwerg Welsumer rostrebhuhnfarbig 379 Punkte bekam. Bei der Jugend wurde Milan Prochazka mit Zwerg Niederrheiner Gelbsperber und 381 Punkten Vereinsmeister.

Eine besondere Ehrung ging am Ende aber auch an den Vorsitzenden Lothar Kämper. Er wurde für sein 50-jähriges Engagement mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. Die Züchterkarriere begann 1972 als Mitglied des Vereins und mit Tauben der Rasse Kölner Tümmler weiß. Inzwischen hat er die Rasse gewechselt und züchtet "Niederländische Hochflieger Schornsteinfeger". Seit 2012 bekleidet er auch das Amt des Vorsitzenden des Geflügelzuchtvereins Kerkerbachtal und hat sich auch bundesweit einen Namen als Wertungsrichter gemacht.