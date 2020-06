Ellar blickt zurück in die Geschichte

Bürgermeister Peter Blum (von links), Peter-Josef Mink (mit der Infotafel), Angela Schneider-Forst und Irmgard Schmitt vor dem Wilhelm-Breithecker-Haus. Foto: Kerstin Kaminsky

Waldbrunn-EllarDer Waldbrunner Ortsteil Ellar lag im Mittelalter an der Kreuzung von zwei wichtigen Handelsstraßen und kam dadurch zur Blüte. Im 14. Jahrhundert erhielt Ellar Stadtrechte, wurde Zollstation, Kirchspiel und zum Sitz der Gerichtbarkeit.

Ein Stadttor sowie Reste der Stadtmauer und andere Zeugnisse dieser Zeit sind noch heute erhalten. Bedeutung hatte das Städchen auch für das jüdische Leben der Region.

Um Sehenswürdigkeit und bedeutende Bürger des Dorfes hervorzuheben, möchte der Kultur- und Geschichtsverein Ellar in Zusammenarbeit mit Andreas Otto und Florian Dierig von der Glasfachschule Hadamar binnen der nächsten zwei Jahre erläuternde Glastafeln an verschiedenen Gebäuden und Plätzen anbringen.

Die erste Tafel ist nun fertig und soll demnächst das Geburts- und Sterbehaus von Dekan Wilhelm Breithecker (1897 - 1982) in der Unterstraße kennzeichnen. Der 1922 geweihte Geistliche hatte sich gegen ein Verbot der Machthaber weiterhin in der konfessionellen Jugendarbeit engagiert. Deshalb wurde er von den Nazis 1939 in sogenannte Schutzhaft genommen.

Sechs Jahre lang verbrachte er in den Konzentrationslagern Oranienburg und Dachau. Er überlebte diese schlimme Zeit und bemühte sich seither um die Völkerverständigung.

Irmgard Schmitt, Großnichte von Wilhelm Breithecker, erinnert sich lebhaft an ihn. "In seiner Güte und allem, was ihn als Mensch ausmachte, war er für mich ein Vorbild. Auf seinen Rat konnte ich mich immer verlassen", sagt sie. Auch Angela Schneider-Forst kann sich gedanklich gut in die gemeinsam mit Pfarrer Breithecker verbrachte Zeit zurückversetzten: "Er war der Bruder meiner Oma Anna, aber in unserem Sprachgebrauch war er immer nur der Onkel", erzählt sie.

Wenn damals die ganze Familie den Onkel mit Milch und Kartoffeln im Gepäck besucht hatte, dann galt seine Wertschätzung besonders den Jüngsten. "Ach, ihr lieben Kinderchen! Wie schön, dass Ihr da seid", soll stets zur Begrüßung ausgerufen haben. "In dieser Hinsicht war er ganz anders als andere Erwachsene, die meistens so taten, als ob wir Kinder gar nicht anwesend sind", so Angela Schneider-Forst.

Für weitere Glastafeln mit erläuternden Texten sind auch die Burgruine, die alte Schmiede, das Heimatmuseum und das ehemalige Haus der Dernbacher Schwestern vorgesehen.

Weitere Anregungen

sind erwünscht

Auch der noch gut erhaltene Judenfriedhof aus dem 18. Jahrhundert und die Stelle, wo einst das jüdische Bethaus stand, sollen gekennzeichnet werden. "Derzeit haben wir dreizehn Stationen angedacht, aber wenn aus der Bevölkerung noch weitere Anregungen kommen, nehmen wir die gerne mit auf", so Peter-Josef Mink vom Kultur- und Geschichtsverein Ellar.

Die Kosten der 35 x 50 Zentimeter großen gläsernen Infotafel belaufen sich auf etwa 320 Euro pro Stück. Die erste Tafel für das Breithecker-Haus hat die Gemeinde gestiftet, für alle weiteren ist der Verein auf Spenden angewiesen.