Enkeltrick fliegt gerade noch auf

BESELICH-SCHUPBACH - In den vergangenen Monaten haben Unbekannte eine Schupbacherin um mehrere Tausend Euro betrogen. Die 70-Jährige wurde per WhatsApp von einer unbekannten Nummer angeschrieben. Den Betrügern gelang es, die Frau davon zu überzeugen, dass es sich um die neue Telefonnummer eines Enkels handeln würde. Geschickt brachten sie die Frau dazu, mehrere Tausend Euro auf ein fremdes Konto zu überweisen, um dem angeblichen Enkel zu helfen. Kurz vor einer weiteren Überweisung kam es dann glücklicherweise zu einem Treffen mit dem echten Enkel und der Betrug flog so auf.