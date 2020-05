Feuerwehr Obertiefenbach übt online und mit Abstand

Vor den Teilnehmern der Videokonferenz stehen respektive knien (von links) der Vorsitzende Franz-Josef Sehr,der Vize-Wehrführer Marco Stecker, der stellvertretende Vorsitzende Gerd Planz sowie der Obertiefenbacher Wehrführer Dirk Tovornik. Foto: FFW Obertiefenbach

Beselich-Obertiefenbach (red). Traditionell finden im Mai die hessischen Feuerwehrleistungsübungen auf Kreisebene statt, an denen die Feuerwehr Obertiefenbach nunmehr seit 60 Jahren erfolgreich und ununterbrochen teilnimmt.

"Die Leistungsübungen sind ein wichtiger Baustein in unserer Ausbildung", erklärt der Wehrführer, Dirk Tovornik. "Die Bearbeitung der über 700 Fachfragen, das Anlegen der Knoten etc. sind wichtige Voraussetzungen für den Einsatz- und Übungsdienst. Wir verbinden mit den Leistungsübungen aber noch sehr viel mehr: die Förderung der Kameradschaft, die Teamarbeit, den Spaß und nicht zuletzt den abschließenden Familiengrilltag am Feuerwehrhaus sind nicht wegzudenkende Traditionen unserer Feuerwehr", so der Wehrführer.

Jubiläumsjahr der Freiwilligen Feuerwehr

Leider war in diesem Jahr alles anders. Durch die anhaltende Corona-Pandemie wurden die Leistungsübungen des Landkreises Limburg-Weilburg abgesagt. "Ein Jahr ohne Leistungsübungen im Jubiläumsjahr 2020 der Feuerwehr Obertiefenbach - 140 Jahre Feuerwehr Obertiefenbach und 60 Mal ununterbrochene Teilnahme an den Leistungsübungen - das konnten und wollten wir uns nicht entgehen lassen", erläutert Tovornik.

Nach einer intensiven Vorbereitung, insbesondere durch die Wehrführung und unter Beachtung aller geltenden Hygiene-, Abstands- und Kontaktmaßnahmen, fand dann die erste "Online Leistungsübung" in der 140-jährigen Geschichte der Feuerwehr Obertiefenbach statt.

Um 9 Uhr begrüßte der Wehrführer in der Videokonferenz die 25 Teilnehmer. Besonders freute sich der Wehrführer über die Teilnahme der neu formierten Frauenmannschaft und der vielen jungen Kameraden, die zum Teil erst Anfang des Jahres von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung gewechselt sind.

Allen Teilnehmern wurde im Anschluss ein Fragebogen per E-Mail übersandt. Für die Beantwortung hatten die Teilnehmer 20 Minuten Zeit, bevor die beantworteten Fragebögen zurück an den Wehrführer geschickt wurden.

Im Anschluss fanden sich die Teilnehmer vereinzelt und zu unterschiedlichen Uhrzeiten auf dem Vorplatz des Feuerwehrhauses ein, um hier die vier geforderten Knoten unter Zeit anzulegen.

Aufgrund der hervorragenden Leistungen bei der Beantwortung der Fragebogen, entschied am Ende die schnellere Knotenzeit über die Platzierungen. Am Nachmittag stand das Endergebnis fest, welches erneut in einer Videokonferenz bekannt gegeben wurde.

Sieger in der "Experten-Gruppe" wurde mit 100 Prozent der möglichen Punkte Christoph Retagne, Siegerin in der Neueinsteiger-Gruppe mit 99 Prozent der möglichen Punkte wurde Gabi Schmitt.

Im Anschluss erhielt jeder Teilnehmer - kontaktlos und einzeln zu Hause - eine persönliche Urkunde und einen Essensgutschein für die erfolgreiche Teilnahme an der Jubiläumsleistungsübung.

"Und den Familientag holen wir auf jeden Fall nach, sobald es die Umstände wieder zulassen", sagte der Vorsitzende Franz-Josef Sehr, der ebenfalls Teilnehmer der Online-Leistungsübung war.