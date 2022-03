Frontalcrash: Drei Verletzte bei Beselich

Drei menschen werden am Freitagabend bei einem Unfall auf der Kreisstraße 449 verletzt. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

BESELICH - Am Freitagabend, 18. März, sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Kreisstraße 449 bei Beselich drei Menschen verletzt worden. Eine 62-Jährige befuhr nach Angaben der Polizei mit einem Ford die K 449 von Schupbach in Richtung Eschenau. Ihr entgegen kam ein 58-Jähriger mit einem Kleintransporter. In einer leichten Rechtskurve geriet die 62-Jährige in den Gegenverkehr. Der 58-Jährige versuchte noch, durch Ausweichen eine Kollision zu verhindern. Trotzdem kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Aufprall wurden die 62-Jährige schwer und die beiden Insassen des Kleintransporters leicht verletzt. Alle drei mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Der Schaden wird auf 10500 Euro geschätzt.