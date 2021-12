Frostiger Sonnenaufgang über dem Beselicher Feld

Jetzt teilen:

Was für ein Spiel der Farben. Diese wunderbare Morgenstimmung hat Sonja Lanois aus Beselich mit ihrem Fotoapparat am Beselicher Feld eingefangen. Um diese Naturaufname in den Kasten zu bekommen, musste sie früh raus und sich dick einpacken, denn das Thermometer zeigte an diesem Morgen -6 Grad. Das Erlebnis dieses Sonnenaufgangs dürfte alle Unannehmlichkeiten wettgemacht haben. Gerade zur Hälfte ist die Sonne zu sehen, während sie den Himmel in ein warmes rotes und gelbes Licht taucht. Da zeigt der Winter sein schönes Gesicht. In den nächsten Tagen erwartet uns ja eher Schmuddelwetter, aber auch das kann durchaus seine fotografischen Reize bieten. Foto: Sonja Lanois