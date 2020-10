Georg Leber: Von Beselich in die ganz große Politik

Georg Leber (links) beim 125-jährigen Jubiläum der Feuerwehr seines Heimatortes Obertiefenbach im Juli 2005, Archivfoto: Heimatstube

Beselich-Obertiefenbach (red). Der wohl bekannteste Sohn Obertiefenbachs, beziehungsweise Beselichs, wäre am 7. Oktober 100 Jahre alt geworden. Georg Leber (†) wurde 1920 in Obertiefenbach geboren und starb am 21. August 2012 in Schönau am Königssee. Er war Gewerkschaftsführer und SPD-Politiker sowie Bundesverkehrsminister (1966 bis 72), Bundespostminister (1969 bis 72), Bundesverteidigungsminister (1972 bis 78) und Bundestagsvizepräsident (1979 bis 83).

Leber wurde als Sohn des Maurers Jakob Leber und seiner Frau Elisabeth in der Steinbacher Straße Nr. 126 in Obertiefenbach geboren. Dort wuchs er auch auf und besuchte von 1927 bis 1935 die Volksschule in Obertiefenbach. Der Katholik absolvierte eine kaufmännische Ausbildung und machte anschließend eine Maurerlehre. Im Zweiten Weltkrieg war er von 1939 bis 1945 Funker bei der Luftwaffe.

Besonders nahe stand Leber dem Sängerchor Frohsinn (SCF), in dem er bereits in jungen Jahren Mitglied war. So stand er als Gewerkschaftschef an Fastnacht 1966 bei einer Kappensitzung des SCF auf der Bühne - zusammen mit der damals in Obertiefenbach wohnenden, jungen Sängerin Mary Roos. Obertiefenbachs Heimatstube besuchte er bei der Neueröffnung 1998 und überließ einige interessante Exponate. Das letzte Mal trat er in seinem Heimatort beim 125-jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr im Juli 2005 auf.

Vielen Obertiefenbachern ist sein 60. Geburtstag (1980), den er in der Mehrzweckhalle feierte, in Erinnerung. Die große Bonner Politik, darunter Willy Brandt, Hans-Dietrich Genscher oder Richard von Weizäcker sowie die Hessische Landesregierung und viele Würdenträger, aber auch Kommunalpolitiker und Schulkameraden und -kameradinnen waren neben seiner Familie und Verwandten eingeladen. In seiner Dankesrede ging er auf die Verbindung der vielen bekannten Gäste zu seinem Heimatort ein: "Zehntausende Mal bin ich in meinem Leben gefragt worden, jetzt zu meinem Sechszigsten, zeige ich denen mal, wo Obertiefenbach liegt."

Nach 1945 hatte der Sozialdemokrat zunächst im Baugewerbe gearbeitet, trat 1947 der Industriegewerkschaft Bau-Steine-Erden bei. 1949 wurde er hauptamtlicher Gewerkschaftssekretär in Limburg, drei Jahre später Redakteur der Gewerkschaftszeitung "Der Grundstein". Im Juli 1952 wurde Leber in den Hauptvorstand der Baugewerkschaft berufen und war von 1955 bis 1957 zweiter Vorsitzender sowie schließlich von Oktober 1957 bis 1966 deren Bundesvorsitzender. Zudem war er unter anderem Mitglied des Bundesvorstands des Deutschen Gewerkschaftsbundes und des geschäftsführenden Vorstands des Internationalen Bundes der Bau- und Holzarbeiter.

Herausragendes Ereignis in seiner Gewerkschaftstätigkeit war der Besuch des US-Präsidenten J. F. Kennedy am 26. Juni 1963 auf dem außerordentlichen Gewerkschaftstag der Bau-Steine-Erden in West-Berlin. Dort überreichte Leber dem überraschten Kennedy einen Blumenstrauß von den Genossen aus Ost-Berlin, obwohl sie seit August 1961 die Berliner Mauer trennte. Anschließend fuhr der US-Präsident zum Rathaus Schöneberg wo er das weltbekannte Zitat "Ich bin ein Berliner" aussprach.

Leber war von 1957 bis 1983 Mitglied des Deutschen Bundestags. Von 1961 bis 1966 war er Mitglied des SPD-Fraktionsvorstandes. Von 1979 bis 1983 war er Bundestagsvizepräsident. Vom 27. Februar 1958 bis zum 25. Februar 1959 war er zugleich Mitglied des Europäischen Parlaments.

Georg Leber übernahm am 1. Dezember 1966 das Amt des Bundesministers für Verkehr. In dieser Zeit entstand der umgangssprachlich nach ihm benannte "Leber-Plan", der die Verlagerung des Transports von Massengütern von der Straße auf die Bahn vorsah. Durchsetzen konnte er sowohl eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 Stundenkilometer für Straßen außerhalb der Ortsgebiete als auch eine Begrenzung des zulässigen Blutalkoholgehaltes auf 0,8 Promille für Kraftfahrer.

Das Amt als Bundesverkehrsminister behielt er auch nach Bildung der sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt im Oktober 1969. Im Kabinett Brandts leitete er in Personalunion zudem das Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen. 1972 wurde er Nachfolger von Helmut Schmidt als Bundesminister der Verteidigung.

Leber galt als ein unter den Bundeswehrangehörigen sehr beliebter Verteidigungsminister und wurde von ihnen als Soldatenvater bezeichnet.

1943 hatte der Beselicher Erna-Maria Wilfing geheiratet. Aus dieser Ehe stammt sein Sohn Manfred. Nach dem Tod seiner ersten Ehefrau heiratete er 1985 Katja Vojta. Leber wohnte zuletzt in Schönau am Königssee im Berchtesgadener Land.

Sein Hobby war das Malen. In der Städelschule in Frankfurt befasste der sich insbesondere mit dem Impressionismus.

Neben hohen nationalen und internationalen Auszeichnungen ernannte ihn die Gemeinde Obertiefenbach im Juni 1969 zu ihrem Ehrenbürger. Während seiner Auszeichnung in der Mehrzweckhalle fuhren hunderte von Lastwagen in einem Korso durch den Ort, um gegen den nach ihm benannten "Leber-Plan" zu protestieren. Geehrt wird er auch, indem die Sporthalle Obertiefenbach seit 2015 den Namen "Georg-Leber-Halle" trägt.

Die Heimatstube Obertiefenbach zeigt eine Vielzahl von Exponaten zum Obertiefenbacher Ehrenbürger. Hierzu gehören Presseartikel, Bulletins, Briefe an Leber von internationalen Persönlichkeiten sowie Fotos, unter anderem mit J. F. Kennedy, Jimmy Carter, Papst Paul VI., Papst Johannes Paul II., Willy Brandt, Helmut Schmidt, Heinrich Lübke und verliehene Auszeichnungen.