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Freitag, 27.03.2020 - 18:30
2 min

Gesangspädagogin Ute Schäfer hält virtuelle Proben ab

Ute Schäfer aus Niedertiefenbach ist Gesangspädagogin und Chorleiterin. Zur Einstudierung zuhause erstellt Ute Schäfer nun Übe-Dateien für die jeweiligen Stimmgruppen.

Von Andreas E. Müller
Ute Schäfer sichtet Notenmaterial zuhause in ihrem Musikzimmer. Ihren Sängerinnen gibt sie in den kommenden Wochen Anweisungen und Beispiele über das Internet. Foto: Andreas E. Müller

Ute Schäfer sichtet Notenmaterial zuhause in ihrem Musikzimmer. Ihren Sängerinnen gibt sie in den kommenden Wochen Anweisungen und Beispiele über das Internet. Foto: Andreas E. Müller

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