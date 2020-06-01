Montag,
01.06.2020 - 17:00
2 min
Geschichte der Familien in Niedertiefenbach steht in zwei Bänden
Fünf Jahre Arbeit: In zwei Bänden hat der Historiker Ralph Jackmuth das Ortsfamilienbuch für den Beselicher Ortsteil Niedertiefenbach vorgelegt.
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