Golf steckt an Baumstamm fest

BESELICH-OBERTIEFENBACH - Am Montag ist es in Obertiefenbach zu einer ungewöhnlichen Unfallflucht gekommen: Ein Unbekannter war mit einem VW Golf mit gestohlenen Kennzeichen auf der Steinbacher Straße in Obertiefenbach gefahren. Auf dem Parkplatz des Rathauses kam der Golf von der Straße ab und fuhr direkt gegen einen Baum.

Nach dem Unfall verließ der unbekannte Fahrer nach Polizeiangaben die Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aber an dem Golf war ein Abschlepphaken angebracht. Und der steckte nun fest im Baumstamm; somit war das Auto nicht mehr zu bewegen.

Insgesamt war das Fahrzeug laut Mitteilung der Beamten "extrem verdreckt". Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und Spuren gesichert. Hinweise zu dem Vorfall werden unter der Telefonnummer 0 64 31-9 14 00 entgegengenommen.