Hadamar: Für mehr Rücksicht im Straßenverkehr

Bürgermeister Michael Ruoff (links) und Ordnungsamtsleiter Peter Wilhelmy sind bei einer verkehrstechnischen Ortsbegehung in Hadamar unterwegs.

HADAMAR - Innerhalb des Stadtgebietes Hadamar, aber auch in den Stadtteilen, sind die Gemeindestraßen überwiegend als Tempo-30-Zone oder als verkehrsberuhigter Bereich ausgeschildert. Die Straßenverkehrsbehörde appelliert an alle Fahrzeugführer, die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten einzuhalten und den Fuß vom Gas zu nehmen.

Denn häufig erreichen die Behörde Hinweise aus der Hadamarer Bevölkerung zu verantwortungslosem Verhalten und überhöhtem Tempo einzelner Verkehrsteilnehmer.

Ziel der Geschwindigkeitsreduzierung ist es, gerade in Wohngebieten und Gebieten mit hoher Fußgänger- und Fahrraddichte sowie hohem Querungsbedarf eine Verkehrsberuhigung zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer und Anwohner zu erreichen, so die Straßenverkehrsbehörde. Eine nicht angepasste Geschwindigkeit ist die Hauptursache bei Verkehrsunfällen.

Verkehrsüberwachung

nicht lückenlos möglich

Eine konsequente und präventive Überwachung ist erforderlich. Aus diesem Grund werden im Stadtgebiet Hadamar sowie in den Stadtteilen regelmäßig auch mobile Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Es gilt, die Verkehrsteilnehmenden durch die Erhöhung der "Entdeckungswahrscheinlichkeit" zu verkehrsgerechtem und rücksichtsvollem Verhalten zu motivieren.

Da eine lückenlose Verkehrsüberwachung nicht möglich ist, sind Prioritäten zu setzen und Schwerpunkte zu bilden. Das sind insbesondere solche Stellen, an denen wiederholt wichtige Verkehrsregeln missachtet werden oder bei denen es sich um besonders schutzwürdige Bereiche wie Schulwege, Nahbereiche von Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern, Seniorenheimen und Ähnliches handelt.

Auch ist eine stärkere Überwachung der Einhaltung der weiteren Verkehrsregeln durch die Ordnungsbehörde angezeigt. Das Halten und Parken auf Gehwegen ist grundsätzlich verboten, sofern es nicht durch Verkehrszeichen oder durch Parkflächenmarkierungen ausdrücklich erlaubt ist. Dies gilt auch auf sehr breiten Gehwegen. Ebenso ist das Abstellen eines zweirädrigen Kraftfahrzeugs auf dem Gehweg grundsätzlich verboten.

Beim Parken vor und hinter Kreuzungen und Einmündungen muss zusätzlich immer ein Mindestabstand von fünf Metern eingehalten werden. Dieser Parkverbotsbereich dient dem Schutz von querenden Fußgängern. Rollstuhlfahrer sollen durch Bordsteinabsenkungen leichter auf- und abfahren können. Vor Bordsteinabsenkungen ist daher das Parken ebenfalls nicht zulässig.

Nicht auf Gehwegen

und in Engstellen parken

Gerade in einer "gewachsenen" Stadt wie Hadamar mit vielen alten und schmalen Straßen kommt es häufig vor, dass Fahrzeuge am Straßenrand geparkt werden und damit die Straße eng machen. Nach Paragraf 12 der Straßenverkehrsordnung (StVO) ist das Halten und Parken an engen Stellen verboten. Eine Stelle gilt dann als eng, wenn eine Restfahrbahnbreite von 3,05 Metern nicht vorhanden ist. Bleibt weniger Platz, haben größere Fahrzeuge wie Müllabfuhr, Feuerwehr und Rettungsdienst ein Problem.

"Mehr Verkehrssicherheit wirkt sich positiv auf die Lebensqualität in der Stadt Hadamar aus. Vor allem ein von rücksichtsvollem Miteinander geprägter Straßenverkehr ist zugleich ein sicherer Straßenverkehr", so die Straßenverkehrsbehörde.