Handtasche aus Auto gestohlen

BESELICH-OBERTIEFENBACH - Am Mittwochvormittag hat ein Unbekannter in der Straße "Zum alten Weiher" in Obertiefenbach ein Auto geknackt. Ein Zeuge beobachtete nach Angaben der Polizei gegen 10.45 Uhr, wie ein bisher unbekannter Mann die Scheibe eines an der Rückseite des Friedhofes abgestellten Ford Focus einschlug und die auf dem Beifahrersitz abgelegte graue Handtasche samt Inhalt an sich nahm. Im Anschluss soll der Täter mit einer dunklen BMW-Limousine in Richtung Oberweyer geflüchtet sein. Bei dem Dieb habe es sich um einen 40 bis 45 Jahre alten und etwa 1,70 Meter großen Mann mit schwarzen zurück gegelten Haaren gehandelt. Bekleidet gewesen sei der Täter mit einer dunklen Jacke mit hellem Kragen sowie einer dunklen Hose. Kurz nach der Tat ist ein Mobiltelefon aus der Handtasche in einem Vorgarten in der Oberdorfstraße in Oberweyer gefunden werden. Zudem wurde kurz nach der Tat in einer Bankfiliale in Ellar mit der ebenfalls entwendeten EC-Karte Bargeld abgehoben. Zeugen erreichen die Polizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00.