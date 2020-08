In Beselich Frau beleidigt und geschlagen

Jetzt teilen:

Beselich-Obertiefenbach (red). Eine 21-jährige Frau ist am Montagnachmittag Opfer eines unbekannten Mannes geworden, der sie beleidigt und geschlagen hat. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr in einem Geschäft in der Hauptstraße in Obertiefenbach, wo der Täter die Frau zunächst beleidigte. Anschließend schlug er ihr gegen den Kopf und flüchtete nach Angaben der Polizei auf die Straße. Er wurde als etwa 1,70 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt, sehr schlank, mit blonden, langen Haaren und bekleidet mit einer kurzen Jeans beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 64 71-9 38 60 entgegen.