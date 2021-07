In der "Bärenhöhle" sind die Hühner los

Das liebe Federvieh wird von den Bänken aus ganz genau beobachtet. Foto: Lahn-Kinderkrippen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BESELICH-OBERTIEFENBACH/WEILMÜNSTER - Beselich-Obertiefenbach/Weilmünster (red). Die Kinderkrippe "Bärenhöhle", eine Einrichtung des Vereins "Lahn-Kinderkrippen", beherbergte bis Ende Juni drei Hühner.

Anna, Alma und Escape aus der Hühnervermietung von Katrin Engeter aus Weilmünster zogen samt Häuschen, Zaun, Futter und allem, was sie sonst noch brauchten, für zwei Wochen in die Einrichtung. Selbstverständlich war die Freude der Krippenkinder darüber enorm. Sie kümmerten sich liebevoll und mit großer Begeisterung um ihre gefiederten Gäste, halfen beim Füttern, suchten Eier oder saßen oft auch einfach auf der Bank vor dem Zaun und beobachteten die Hühner, die sich überaus dankbar zeigten und der "Bärenhöhle" in Obertiefenbach zahlreiche Eier schenkten.