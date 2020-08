Jungs kicken mit Ex-Bundesligaprofi

Mannschaftsbild mit Harry Karger (h.v.l.), Trainer Lennart Wagner und Jugendpflegerin Christiane Hahnel. Foto: Andreas E. Müller

BESELICH - Ferienspiele so richtig nach dem Geschmack von fußballbegeisterten Jungs: Kicken mit dem ehemaligen Fußballprofi Harald (Harry) Karger.

Acht Jungen im Alter zwischen 6 und 14 Jahren nutzen das Angebot der Gemeinde. "Ein einziges Mädchen hatte sich angemeldet", erzählt Jugendpflegerin Christiane Hahnel. Das ist dann aber doch nicht erschienen.

Die Jungs laufen sich warm und sind sehr gespannt, was sie an diesem Tag erwarten wird. Alle kicken sie natürlich auch im Verein TuS Obertiefenbach, bei dem Fußballer nicht nur aus Obertiefenbach, sondern auch aus Heckholzhausen, Schupbach und Wirbelau spielen.

Harry übt mit den Jungs Torschüsse, auch auf das große Tor. Der achtjährige Tim hat als Torwart Manuel Neuer als großes Vorbild. Er steht auf der Torlinie und versucht am Gesicht des jeweiligen Schützen zu erkennen, in welche Ecke der Ball gehen soll. Gekonnt wirft sich Tim in die Flugbahn. Alle Schüsse kann er zwar nicht halten, aber so manchen wehrt er doch geschickt ab.

Auch ein kleines Mannschaftspiel, vier gegen vier, steht auf dem heutigen Trainingsplan. Harry lobt und motiviert die jungen Spieler: "Manche von euch könnten es durchaus in die Bundesliga schaffen".

Karger ist heute 63 Jahre alt. Von 1979 bis 1983 hat er bei der Frankfurter Eintracht gespielt und hat mit ihr sogar einmal den UEFA-Cup gewonnen. Nach seiner aktiven Karriere hat er sich die Förderung von Talenten auf die Fahne geschrieben und die "Harry Karger Fußballakademie" gegründet. Unterstützt wird er auch an diesem Ferienspieltag von Lennart Wagner, der auch Trainer der Mannschaft von Dietkirchen/Offheim ist.