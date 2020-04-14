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Dienstag, 14.04.2020 - 05:00
2 min

Kaum Empfang in Beselich

In der Gemeinde Beselich gibt es immer noch zahlreiche sogenannte "weiße Löcher" im Mobilfunkempfang. Einen schlechten bis gar keinen Empfang beklagen die Bürger etwa in den Bürgerhäusern von Heckholzhausen, Niedertiefenbach und Schupbach,

Von Andreas Müller
Durch den neuen Funkmast bei Wirbelau haben nun auch die Schupbacher einen besseren Internetempfang. Foto: Andreas E. Müller

Durch den neuen Funkmast bei Wirbelau haben nun auch die Schupbacher einen besseren Internetempfang. Foto: Andreas E. Müller

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