Dienstag,
14.04.2020 - 05:00
2 min
Kaum Empfang in Beselich
In der Gemeinde Beselich gibt es immer noch zahlreiche sogenannte "weiße Löcher" im Mobilfunkempfang. Einen schlechten bis gar keinen Empfang beklagen die Bürger etwa in den Bürgerhäusern von Heckholzhausen, Niedertiefenbach und Schupbach,
Durch den neuen Funkmast bei Wirbelau haben nun auch die Schupbacher einen besseren Internetempfang. Foto: Andreas E. Müller
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