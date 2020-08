Jetzt teilen:

Beselich (red). In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter versucht, in die Kindertagesstätte in Obertiefenbach einzubrechen. Die Täter versuchten, auf der Gebäuderückseite eine Terrassentür aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Sie brachen sie ihr Vorhaben ab und flüchteten. Die Limburger Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen.