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Dienstag, 31.03.2020 - 16:00
3 min

Kreis Limburg-Weilburg baut Fieberambulanz auf

Mit der Fieberambulanz auf dem Gelände des Abfallwirtschaftsbetriebs in Beselich sollen Ärzte und Krankenhäuser entlastet werden.

Von Sabine Gorenflo
Im Moment werden die Container für die Fieberambulanz aufgestellt. Foto: Kreis Limburg-Weilburg

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Fotos
Im Moment werden die Container für die Fieberambulanz aufgestellt. Foto: Kreis Limburg-Weilburg

Im Moment werden die Container für die Fieberambulanz aufgestellt. Foto: Kreis Limburg-Weilburg

Jörg Sauer (SPD) und Rainer Hennermann vor der Fieberambulanz, die derzeit auf dem Gelände des Abfallwirtschaftsbetriebs aufgebaut wird. Foto: Sabine Gorenflo

Jörg Sauer (SPD) und Rainer Hennermann vor der Fieberambulanz, die derzeit auf dem Gelände des Abfallwirtschaftsbetriebs aufgebaut wird. Foto: Sabine Gorenflo

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