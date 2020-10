Landkreis unterstützt Gemeinde Beselich mit 166 000 Euro

Landrat Michael Köberle (vorne, 3.v.l.) übergibt der Selterser Beigeordneten Monika Baumann die Förderbescheide vor der Alten Schule in Haintchen. Foto: Landkreis Limburg-Weilburg

Selters (red). Landrat Michael Köberle (CDU) hat dem Selterser Bürgermeister Bernd Hartmann (parteilos) und der Beigeordneten Monika Baumann aus dem "Zukunftsfond Limburg-Weilburg - Stark und Innovativ" drei Förderbescheide in Höhe von insgesamt rund 166 000 Euro übergeben.

Alte Schule in

Haintchen wird saniert

Mit 75 000 Euro fördert der Landkreis die Sanierung der Alten Schule in Haintchen. "Durch die Umnutzung des Innenbereiches soll im Erdgeschoss des Gebäudes der vorhandene Gemeinderaum saniert werden", sagte Hartmann. Dieser könne für die Außenstelle, Sitzungen des Ortsbeirates sowie für die Durchführung von Wahlen Verwendung finden. Des Weiteren sollen ein Mehrzweckraum, eine Toilettenanlage und eine Behindertentoilette neu geschaffen, beziehungsweise renoviert werden. Der Mehrzweckraum solle vor allem vom Gesangverein und dem Feuerwehr-Musikzug für Proben, vom Turn- und Sportverein für weitere Kursangebote sowie für Vorträge oder Kaffeenachmittage der Senioren genutzt werden. Im Obergeschoss soll ein weiterer Mehrzweckraum für die Interessengemeinschaft Kindergarten sowie für Veranstaltungen von weiteren Vereinen aus Haintchen saniert und neu eingerichtet werden. "Das zweite ehemalige Klassenzimmer soll als Treffpunkt für die Jugendlichen Verwendung finden. Im ehemaligen Lehrerzimmer soll eine kleine selbstorganisierte Bücherei entstehen", erläuterte Bürgermeister Hartmann.

Mit weiteren 25 000 Euro unterstützt der Landkreis die Finanzierung eines TSF-W-Feuerwehrfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Niederselters.

Zudem hatte Landrat Michael Köberle einen Förderbescheid in Höhe von rund 66 000 Euro für den Neubau von drei Wohneinheiten in der Hermesbachstraße in Niederselters mitgebracht. "Ein Investor plant, ein nichtunterkellertes, dreigeschossiges Wohngebäude zu errichten, wobei die Wohnung im Erdgeschoss behindertengerecht hergerichtet wird. Das Gebäude soll in Massiv-Bauweise mit Poroton-Dämmsteinen und Stahlbetondecken errichtet werden", erklärte Bürgermeister Bernd Hartmann.

Neues Wohnhaus

für Niederselters

Auf Initiative von Landrat Michael Köberle hatte der Kreistag die Einrichtung des "Zukunftsfonds Limburg-Weilburg - Stark und Innovativ" beschlossen. Ziel des Fonds ist die Stärkung der ländlichen Regionen des Landkreises Limburg-Weilburg im Hinblick auf Infrastruktur und Mobilität, insbesondere für ältere Menschen.