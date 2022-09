Langer Kampf gegen den Steinbruch in Beselich

Bohrung für eine Grundwassermessstelle im Bereich Hengen. Auf Wunsch der Genehmigungsbehörde lässt Schaefer Kalk im Sommer 2021 Wasserbewegungen im Untergrund genauer untersuchen. Während die Firma die Ergebnisse als Bestätigung für ihre Pläne sieht, äußert die Bürgerinitiative deutliche Kritik. Archivfoto: Jürgen Vetter

BESELICH-SCHUPBACH - Vor fünf Jahren haben sich Gegner des im Gebiet Auf Hengen geplanten Kalksteinbruchs zusammengeschlossen. Jetzt hat die damals gegründete Bürgerinitiative (BI) Hengen Geburtstag gefeiert.

Ein halbes Jahrzehnt Kampf gegen die Erschließung eines Steinbruchs auf einem Hügel bei Schupbach liegt hinter den Mitgliedern. Hat sich in diesder Zeit etwas Zentrales in der Zielsetzung geändert? "Unsere Sicht auf den Steinbruch hat sich nicht verändert - wir wollen so ein Monstrum nicht vor unserer Haustür", fasst Josef Schulte als Vorsitzender kurz und bündig die Position der Bürgerinitiative auf Anfrage zusammen. Die knapp 250 Mitglieder des eingetragenen Vereins haben mittlerweile zahlreiche Argumente zusammengetragen, warum die Pläne der Firma Schaefer Kalk in Beselich aus ihrer Sicht nicht Wirklichkeit werden sollten.

Zusätzliche Aktivitäten im Bereich des Naturschutzes: Zu Beginn der Jubiläumsveranstaltung der Bürgerinitiative Hengen steht eine naturkundliche Wanderung unter der Leitung von Imke Sanders-Seidler (rechts). Foto: Thore Seidler An der Reitanlage von Anke Möller feierten die Mitglieder der Bürgerinitiative Hengen Jubiläum. Foto: Thore Seidler

BI sieht das Gelände als grundsätzlich ungeeignet an

Die Mitglieder der BI Hengen sehen den gesamten für einen Steinbruch ins Auge gefassten Bereich als grundsätzlich ungeeignet für eine solche Anlage an. Deshalb hat die Bürgerinitiative dazu auch eine begründete Eingabe zum regionalen Raumordnungsplan abgegeben. Neben negativen Auswirkungen auf den in der Umgebung vorkommenden Schwarzstorch und die Magerrasenflächen auf der Kuppe "Auf Hengen" konzentriert sich die Kritik besonders auf Gefahren, die die Steinbruchgegner in dem von Bergbauhinterlassenschaften durchzogenen Gebiet für die Trinkwasserversorgung sowie für Menschen und Häuser sehen.

Zu Beginn der Jubiläumsveranstaltung der Bürgerinitiative Hengen stand eine naturkundliche Wanderung unter der Leitung von Imke Sanders-Seidler (rechts). (Foto: Thore Seidler)

Aus diesem Grund trägt die BI seit Monaten alle verfügbaren Informationen über früheren Bergbau in der Umgebung zusammen und erstellt daraus eine Karte. Man habe bereits 54 Grubenfelder lokalisieren können, was bedeute, dass es dort mindestens 108 Öffnungen geben müsse. Vor diesem Hintergrund verfolgt die BI die Grabungen an der benachbarten Erdgasfernleitung und deren Ergebnisse sehr interessiert.

Sie vermutet, dass die Erdabsenkungen direkt neben der Pipeline auf den Altbergbau zurückzuführen sind. Kritisch sehen die BI-Mitglieder auch Schaefer Kalks Interpretation der Ergebnisse, die eine Grundwassermessstelle im vergangenen Jahr geliefert hat. Während die dort gewonnenen Daten für das Unternehmen beweisen, dass vom Steinbruch in der jetzt geplanten Version keinerlei Gefahr für das Grundwasser ausgeht, bezweifeln die Gegner die Aussagekraft der Messstelle an dieser Position. Sie wünschen sich weitere solcher Bohrungen und verweisen auf das von der Gemeinde Beselich in Auftrag gegebene Gutachten zu möglichen Gefährdungen der Trinkwasserversorgung.

Thema müsse in den Gremien der Gemeinde diskutiert werden

Das komme zu anderen Schlüssen als die Betrachtungen der Firma. Deshalb sei es wichtig, wie das Thema in den Gremien der Gemeinde nun diskutiert wird, sagte Schulte und verwies auf die kommenden Aktivitäten der BI: "Das nächste, was ansteht, ist die Ausschusssitzung der Gemeinde Beselich, in der der Sachverständige gehört wird." Doch laut dem für die Genehmigung des Steinbruchs zuständigen Regierungspräsidiums habe die Gemeinde allerdings schon vorab eine Stellungnahme abgegeben, in der sie keine weiteren Bedenken äußert, kritisiert der BI-Vorsitzende.

Die Bürgerinitiative hat mittlerweile eine ganze Reihe zusätzlicher Aktivitäten im Bereich des Naturschutzes entwickelt, darunter naturkundliche Wanderungen oder Angebote für Kinder und Jugendliche im Programm der Beselicher Ferienspiele.

So begann auch die Geburtstagsfeier der BI mit einer Wanderung, die von Schupbach in Richtung Niedertiefenbach und über Hengen zurück nach Schupbach führte.

Thema ist auch die extreme Trockenheit

Imke Sanders-Seidler berichtete dabei Interessantes über Vögel und Pflanzen. Insbesondere die Zugvögel rückt die Lehrerin in den Fokus der Ausführungen. Ein weiteres Thema der Wanderer war die extreme Trockenheit. Sanders-Seidler wies darauf hin, dass Steinbrüche sehr hohe Wasserverbräuche hätten, unter anderem für das notwendige Bewässern der Wege. Gefeiert wurde dann gemeinsam am Rand der Reitanlage von Anke Möller, wo die Mitglieder sich nochmals die Geschichte ihrer Bürgerinitiative in Erinnerung riefen.

Die Steinbruchgegner sind nach wie vor zuversichtlich, dass sie erfolgreich sein werden. Doch Josef Schulte räumt auch ein: "Wir wissen, dass wir den Kampf David gegen Goliath führen. Wie das letztendlich ausgeht, steht in den Sternen." Und dann ergänzt der Schupbacher: "Wir versuchen natürlich alle Register im Rahmen unserer Möglichkeiten zu ziehen und schauen, was sich dann ergibt."