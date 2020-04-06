Montag, 06.04.2020 - 13:30
3 min
Limburg-Weilburg: Klopapier bliebt ein Dauerbrenner
Von Sabine Gorenflo
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AWB
Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) Limburg-Weilburg im Überlick:
Betriebsgelände: 32 000 Quadratmeter
Mitarbeiter: 34
Anlagen des AWB: Deponie/Wertstoffhof, Blockheizkraftwerk für Deponiegas, Sickerwasserreinigungsanlage, Kompostwerk Beselich und Gräveneck
Aufgaben des AWB: Abfallsammlung/-entsorgung, Gebührenveranlagung, Abfallberatung, Deponienachsorge
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