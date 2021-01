Mandarinen-Laster verunglückt auf B 49 bei Beselich

Einsetzender Schneefall ist vermutlich die Ursache dafür, dass der spanische Lkw auf der Bundesstraße 49 bei Beselich verunglückt. Foto: Jörg Fritsch

BESELICH - Beselich-Heckholzhausen (red). Eigentlich sollte der spanische Lkw-Fahrer Mandarinen liefern. Auf der Bundesstraße 49 in Höhe der Anschlussstelle "Mülldeponie" Beselich ist ihm dann aber vermutlich einsetzender Schneefall zum Verhängnis geworden. Der Mann verunglückte Samstagnacht gegen 23.30 Uhr auf schneeglatter Fahrbahn. Dabei wurden er sowie sein Beifahrer nach Angaben der Polizei leicht verletzt.

Der Lkw aus Spanien befuhr die Bundesstraße 49 aus Richtung Limburg kommend in Fahrtrichtung Gießen. Wohl wegen des Schneefalls in den späten Samstagabendstunden geriet der Laster auf winterglatter Fahrbahn außer Kontrolle. Das Fahrzeug stellte sich quer und kippte auf die Seite. Der Fahrzeugführer und sein Beifahrer wurden dabei leicht verletzt, konnten aber noch selbstständig aus der demolierten Fahrerkabine aussteigen.

Die Fahrspur war dadurch zwischen den Anschlussstellen Obertiefenbach und Heckholzhausen in Richtung Gießen voll gesperrt. Kräfte des Technischen Hilfswerks sorgten die ganze Nacht dafür, dass die Ladung des Lkw - Mandarinen - vom Sattelauflieger abgeladen wurde. Die Feuerwehr Beselich war außerdem im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Für die Bergung des Lkw mit einem Autokran musste die Bundesstraße am Sonntagmorgen über einen längeren Zeitraum beidseitig voll gesperrt werden. An dem Lkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die havarierte Ladung des musste der Entsorgung zugeführt werden. Die Mittelleitplanke der B 49 im Bereich der Unfallstelle wurde ebenfalls erheblich beschädigt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 160 000 Euro.