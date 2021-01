Michael Jahn führt SPD-Liste in Beselich an

Michael Jahn. Archivfoto: SPD

BESELICH - Er leitet die Fraktion der SPD im aktuellen Beselicher Parlament und er führt auch die Wahlliste der Sozialdemokraten für die nächste Gemeindevertretung an: Michael Jahn ist der Spitzenkandidat der SPD in Beselich bei der Kommunalwahl am 14. März.

Auf den nächsten Listenplätzen hinter dem in Heckholzhausen lebenden Leiter eines Altenzentrums folgen Elfie Griebenow (Heckholzhausen), Bernd Müller (Schupbach), Andrea Christ (Schupbach, Kai Speth (Niedertiefenbach), Martin Schulz (Niedertiefenbach), Regina Heep (Obertiefenbach), Franz Josef Jeuck (Obertiefenbach), Edith Schulte (Schupbach) und der Beselicher Ortsvereinsvorsitzende Winfried Hartung aus Obertiefenbach. Insgesamt umfasst die Kandidatenliste der Beselicher Sozialdemokraten für die Gemeindevertretung diesmal 22 Bewerber aus allen Ortsteilen.

In der Nominierungssitzung im Bürgerhaus Heckholzhausen hatten sich die Mitglieder einstimmig auf diese Kandidatenliste einigen können. "Ich freue mich, dass wir mit der größtmöglichen Übereinstimmung über unser Wahlprogramm und über die Reihenfolge der Kandidaten entschieden haben", sagte Michael Jahn und ergänzte: "Ebenso positiv ist, dass wir unseren Frauenanteil deutlich erhöhen konnten. Dieser ist zwar noch steigerungsfähig, aber ich bin zufrieden, dass für die Kommunalwahl 2021 der Frauenanteil auf unserer Liste über 30 Prozent beträgt." Sieben Frauen stellen sich auf der SPD-Liste zur Wahl.

Der Ortsvereinsvorsitzende Winfried Hartung fügte an: "Aus allen Ortsteilen haben wir Kandidaten nominieren können, die mit ihren verschiedenen beruflichen Hintergründen und Lebenserfahrungen einen Querschnitt bilden und somit die Beselicher Bevölkerungsstruktur abbilden." So kommen aus Niedertiefenbach und aus Obertiefenbach je fünf SPD-Bewerber um einen Sitz in der Beselicher Gemeindevertretung, aus Heckholzhausen sind es drei. Und gleich sechs Schupbacher haben es auf die Liste der Sozialdemokraten geschafft.

Darüber hinaus sei es gelungen, neben erfahrenen Mitstreitern auch Neulinge zu gewinnen, "die dafür sorgen können, dass neue oder andere Sichtweisen in der kommunalpolitischen Arbeit Einfluss erhalten", sagte Hartung.