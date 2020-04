Mit Tempo 137 über die B 49

Jetzt teilen:

Beselich-Heckholzhausen (red). Am Dienstagvormittag waren auf der Bundesstraße 49 in Höhe der Abfahrt Heckholzhausen insgesamt 64 Fahrzeug zu schnell unterwegs. Bei der fast zweieinhalbstündigen Kontrolle des Regionalen Verkehrsdienstes wurden von den Beamten in Fahrtrichtung Limburg insgesamt 546 Fahrzeuge gemessen. Spitzenreiter bei den Autos war ein Fahrer, der mit 137 Sachen unterwegs war. Damit wurde die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 37 km/h überschritten. Der schnellste Lastwagen wurde mit 89 Stundenkilometern anstatt dem für Lkw geltenden Tempo 60 gemessen.