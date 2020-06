Motorradfahrer rutscht aus

Jetzt teilen:

Beselich-Obertiefenbach (red). Am Dienstagnachmittag ist ein Motorradfahrer auf einer Dieselspur im Bereich eines Kreisels in der Hauptstraße in Obertiefenbach zu Fall gekommen.

Der 62 Jahre alte Mann befuhr mit seinem Zweirad gegen 15 Uhr den Kreisel und wollte diesen in Richtung Hauptstraße verlassen, als die Maschine ersten Ermittlungen zufolge auf der Straßenverunreinigung wegrutschte und der 62-Jährige zu Boden stürzte. Hierbei erlitt der Mann leicht Verletzungen, welche vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden mussten.

Der an dem Motorrad entstandene Schaden wird auf mehreren Hundert Euro geschätzt. Wie es zu der Verunreinigung kam, welche nach dem Unfall abgestreut wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer 0 64 71-9 38 60 in Verbindung zu setzen.